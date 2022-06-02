تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة، وافدة من إحدى الدول الأوروبية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس، عن تسجيل حالة إصابة واردة بمرض المانكبوكس أو جدري القردة بالمغرب.

وجاء في بلاغ للوزارة أنه “في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، وتنفيذا لسياستها التواصلية، تعلن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى علم الرأي العام أنه تم يومه الخميس 2 يونيو 2022 تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمرض المانكبوكس أو جدري القردة”، موضحة أن الأمر يتعلق بحالة وافدة من احدى الدول الأوروبية تم رصدها في إطار البروتوكول الموضوع في بلادنا منذ الاعلان عن هذا الإنذار الصحي العالمي.

وبحسب الوزارة فإن الحالة الصحية للمصاب مستقرة ولا تدعو للقلق، ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية حيث يتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

هذا ومباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية للحالة المؤكدة، يضيف البلاغ، باشر المركزان الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة وكذا فرق الاستجابة السريعة، التحريات الوبائية المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، حيث لم تظهر عليهم أية أعراض لحدود الساعة. كما تم اخطار منظمة الصحة العالمية ومسؤولي اللوائح الصحية العالمية بالدولة مصدر الحالة بنتائج التحاليل.

وأكدت وزارة الصحة أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الإنذار الصحي العالمي.

(ومع 02/06/2022)