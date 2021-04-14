تسوية قضية الصحراء محور مباحثات بين نائب وزير الخارجية الروسي وسفير المغرب بموسكو

شكلت تسوية قضية الصحراء المغربية محور مباحثات أجراها، يوم الأربعاء بموسكو، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين وسفير المغرب بروسيا لطفي بوشعرة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أنه "جرى تبادل معمق لوجهات النظر حول قضايا مدرجة بجدول أعمال مجلس الأمن الدولي، مع التركيز على تسوية قضية الصحراء".

وأضاف المصدر ذاته أنه تم التأكيد على أنه "لا يمكن تحقيق حل عادل ودائم إلا من خلال الآليات السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وسجل البيان أنه تم "التطرق لأهمية تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، وإحراز تقدم في استئناف المفاوضات بين الأطراف"، مع التأكيد على "دور 'المينورسو' للحفاظ على الاستقرار في الصحراء".

(ومع 14/04/2021)