تشاد تدين عرقلة مليشيات "البوليساريو" لحركة البضائع والأشخاص بالكركرات

نددت تشاد بعرقلة مليشيات "البوليساريو" حركة تنقل البضائع والأشخاص بالمنطقة العازلة الكركرات.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج ، في بلاغ أصدرته يوم الخميس ، متابعتها "بقلق بالغ تطور الأوضاع في المنطقة العازلة الكركرات ، بعد تدخل جبهة البوليساريو من خلال إعاقة حركة البضائع والأشخاص ، على الرغم من وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة منذ حوالي ثلاثين عاما".

وأمام هذا الوضع ، يضيف البلاغ "تدين الوزارة هذه الأعمال التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ، لا سيما القرارين 2414 و 2440 ، وتقوض التقدم الذي تحقق برعاية الأمم المتحدة".

لذلك ، فإن الوزارة "تشيد وتؤيد التزام الحكومة المغربية ، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بالحفاظ على وقف إطلاق النار وترسيخه ، وهو السبيل لإحلال السلام في المنطقة بأسرها".

وناشدت الوزارة التشادية "الأمين العام للأمم المتحدة لمضاعفة جهوده في متابعة وساطته واستخدام كافة الإجراءات الدبلوماسية من أجل الوصول إلى تسوية سلمية ونهائية لهذه الأزمة".

ومع:19/11/2020