تشييع جثمان الراحل محمد بنسعيد آيت إيدر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد

جرى بعد صلاة عصر يوم الأربعاء بالدار البيضاء، تشييع جثمان الراحل محمد بنسعيد آيت إيدر، المقاوم والسياسي المغربي، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.

وبعد صلاتي العصر والجنازة، ووري جثمان الفقيد الثرى بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء، وذلك بحضور أفراد أسرة الفقيد وأقاربه وذويه، وممثلي عدد من الأحزاب السياسية والنقابات، والسلطات المحلية، إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى.

وولد الراحل سنة 1925، في قرية تيمنصور، إقليم اشتوكة آيت باها، وانخرط في مقاومة الاستعمار، حيث كان من أطر المقاومة وجيش التحرير.

وبعد الاستقلال انخرط الراحل في العمل السياسي حيث كان رئيسا لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي و انتخب نائبا في البرلمان عن اقليم اشتوكة أيت باها.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد وشح، الراحل بنسعيد آيت إيدر، في 30 يوليوز 2015، بوسام العرش من درجة الحمالة الكبرى.

(ومع 07.02.2024)