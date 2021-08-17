مركز إفريقي: تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا في المغرب سيساعد على مكافحة الوباء في إفريقيا

أكد مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الافريقي الدكتور جون نكينغاسونغ، يوم الثلاثاء بالرباط، أن تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المغرب سيساعد “بالتأكيد” على مكافحة الوباء في إفريقيا.

وقال نكينغاسونغ في تصريح للصحافة في أعقاب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة “عَلِمتُ بأن المغرب سيشرع في غضون بضعة أشهر في تصنيع اللقاح. وهذا الأمر سيساعد بالتأكيد على محاربة كوفيد-19 بالمملكة وبإفريقيا أيضا”.

وأشاد السيد نكينغاسونغ باتساع نطاق حملة التلقيح في المغرب “الذي تمكن من تطعيم أكثر من 45 في المائة من السكان، مما يجعله أول بلد في إفريقيا يحظى بتغطية مهمة حقا، شبيهة بما رأيناه في البلدان الأوروبية”.

كما أعرب عن “دعم” مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها لجميع التدابير التي يتخذها المغرب من أجل مكافحة كوفيد-19 على الصعيدين المحلي والقاري، مشيرا في هذا الصدد إلى “التبرعات التي قدمتها المملكة العام الماضي إلى ما لا يقل عن 20 بلدا أفريقيا لمساعدتها على مكافحة الجائحة”.

وأبرز مدير المركز أن زيارته للمملكة تهدف إلى بحث السبل الكفيلة بتمكين البلدان الإفريقية من الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز مكافحة الامراض والوقاية منها مؤسسة تقنية متخصصة تابعة للاتحاد الأفريقي، تم إنشاؤها لدعم مبادرات الصحة العمومية بالدول الأعضاء وتقوية قدرات مؤسسات الصحة العمومية على رصد ومكافحة تهديدات الأمراض والتصدي إليها بسرعة وفعالية.

ومع:17/08/2021