تطوير التعاون في المجال السياحي محور مباحثات بين المغرب وسورينام

شكل تطوير علاقات التعاون في المجال السياحي بين المغرب وسورينام محور لقاء عمل جمع، يوم الخميس بالرباط، بين وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح العلوي، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون الدولي في سورينام، السيد ألبرت رامدين.

وذكر بلاغ للوزارة، أن الجانبين، وبعد أن أبرزا علاقات التعاون الثنائي الممتازة بين المغرب وسورينام، جددا التأكد على رغبتهما في تعزيز هذا التعاون، لا سيما في مجالات السياحة والطيران المدني والصناعة التقليدية.

وأوضح البلاغ أن هذا الاجتماع شكل مناسبة أيضا لتحديد بعض محاور التعاون التي يمكن تطويرها لإعطاء دفعة للعلاقات بين البلدين، بما في ذلك تعزيز الربط الجوي بين البلدين من أجل تعزيز التدفقات السياحية والتوقيع على اتفاق للتعاون في مجال السياحة بهدف تبادل الخبرات، وخاصة في مجالات المنتجات السياحية وسياحة الأعمال والسياحة الثقافية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز التعاون في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لتطوير الشراكة وتشجيع تبادل التجارب بين خبراء البلدين في هذا المجال، وتنظيم اجتماعات افتراضية للأعمال بين الجانبين (المستثمرون المحتملون والاتحادات والجمعيات المهنية لقطاع لسياحة)، واستكشاف فرص الاستثمار، بالإضافة إلى تقاسم التجربة المغربية في تنظيم الفعاليات العالمية والقارية الكبرى ذات الطابع السياحي، ولا سيما تنظيم الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، المقرر عقدها هذا العام في مراكش.

وخلص البلاغ إلى أن السيد رامدين دعا، خلال هذا الاجتماع، السيدة فتاح العلوي إلى القيام بزيارة عمل إلى جمهورية سورينام.

(ومع 12/03/2021)