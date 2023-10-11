تعزيز التعاون الثنائي محور مباحثات بين السيدة نادية فتاح والنائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية

أجرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الثلاثاء بمراكش، مباحثات مع النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة المالية والتحول الرقمي، ناديا كالبينيو سانتاماريا.



وناقشت المسؤولتان، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير إسبانيا بالمغرب، ريكاردو دييز-هوتشلايتنر، مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آفاق تعزيز التعاون بين المملكتين، معربتين عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة التي تربط البلدين.



كما استعرضتا مختلف مجالات التعاون الثنائي، واصفتين بـ "النموذجية" الروابط القائمة بين الرباط ومدريد، والتي تبقى مدعوة لأن تتعزز أكثر، خاصة في سياق التنظيم المشترك، إلى جانب البرتغال، لكأس العالم لكرة القدم 2030.



ومع: 11 أكتوبر 2023