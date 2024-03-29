تعزيز التعاون في مجالات الشباب والثقافة والتواصل محور مباحثات السيد بنسعيد وسفير اسبانيا بالمغرب

أجرى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع سفير إسبانيا بالمغرب، إنريكي أوخيدا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الشباب والثقافة والتواصل.

وذكر بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل أن الجانبين تطرقا لأهمية تقريب الثقافات بين الشعبين المغربي والإسباني، خصوصا وأن البلدين مقبلين على حدث تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، إلى جانب جمهورية البرتغال.

وأضاف أن السيدين بنسعيد وأوخيدا ناقشا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من قبيل صناعة الألعاب الالكترونية، والمعرض الدولي المزمع تنظيمه بالرباط شهر ماي المقبل، وحضور مقاولات إسبانية في هذا الحدث العالمي، وتفعيل التعاون بين المركز السينمائي المغربي ونظيره الإسباني، إضافة إلى انتاجات سينمائية مشتركة مغربية إسبانية.

وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون وتسطير برنامج عمل مشترك، في الشباب والثقافة كما التواصل، حيث تمت مناقشة موضوع حضور المرأة في الصحافة الرياضية، إضافة إلى ضرورة تقوية الروابط بين الصحافيين الرياضيين المغاربة ونظرائهم الاسبان في أفق تنظيم كأس العالم 2030، مع ربط مؤسساتي بين المعهد العالي للاعلام والتواصل، وجامعة مدريد، في مجال تكوين الصحافيين الرياضيين، وإطلاق تكوينات عالية في هذا المجال.

وسجل البلاغ أنه تم في مستهل هذا اللقاء التأكيد على متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا، والتنويه باستمرارية الدينامية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ورئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز في أبريل 2022، والذي توج باعتماد البيان المشترك بين البلدين.

(ومع: 29 مارس 2024)