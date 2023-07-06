تعزيز التعاون وتبادل التجارب البرلمانية في صلب مباحثات رئيس مجلس النواب مع نظيره بجمهورية جيبوتي

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية جيبوتي ،دليتا محمد دليتا، همّت على الخصوص سبل تعزيز التعاون البرلماني وتقاسم التجارب والخبرات.

وذكر بلاغ للمجلس أن رئيس الجمعية الوطنية لجيبوتي ثمن بهذه المناسبة العلاقات الأخوية العريقة القائمة بين البلدين، مشيرا إلى أن الزيارة التي يقوم بها للمملكة على رأس وفد برلماني، تروم الاطلاع والاستفادة المتبادلة من التجربتين البرلمانيتين المغربية- والجيبوتية ، وتقاسم وتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأضاف السيد دليتا محمد دليتا، وفقا للبلاغ، أن هذه الزيارة تعكس متانة وقوة علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية والفلاحية والتعليمية والصحية، معربا عن الإرادة القوية لتوطيد التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين خاصة في إطار الدبلوماسية البرلمانية.

من جهته، نوه رئيس مجلس النواب بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والشعبين الشقيقين، مشددا على ضرورة تقويتها وتمتينها بالنظر إلى القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين وطبيعة التحديات التي تواجههما.

واستعرض الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة ما يتعلق بتعزيز دولة القانون والمؤسسات وحماية الحقوق والحريات.

كما قدم السيد الطالبي العلمي لمحة عن خصائص التجربة البرلمانية المغربية وخاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي بمجلس النواب، واستعرض في هذا الإطار عددا من الأوراش التي انخرط فيها المجلس والتي مكنت من رقمنة أرشيف المؤسسة التشريعية ومسطرة التشريع وغيرها من المشاريع المرتبطة بالبرلمان الإلكتروني.

وأعرب في هذا الصدد عن استعداد مجلس النواب لتقاسم تجربته مع الجمعية الوطنية لجمهورية جيبوتي من خلال بلورة برنامج عمل مشترك، مؤكدا على أهمية إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين المؤسستين التشريعيتين.

(ومع 05/07/2023)