تعزيز العلاقات البرلمانية محور زيارة الطالبي العلمي للندن

شكل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المغرب والمملكة المتحدة محور زيارة عمل بدأها، يوم الثلاثاء إلى لندن، رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي.

وبهذه المناسبة، ترأس السيد الطالبي العلمي سلسلة من الاجتماعات بهدف تعزيز التنسيق داخل المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويين السياسي والإداري، والتعريف بالمشاريع الاستراتيجية التي أطلقها المغرب وبتجربته المؤسسية.

وهكذا، تباحث السيد الطالبي العلمي مع رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، قبل أن يلتقي مع رئيسة مكتب العلاقات البرلمانية للجماعات في المجلس، لين غاردنر، ثم نظيرتها في مجلس اللوردات، سوزي لاتا.

وبعد ذلك، حضر السيد الطالبي العلمي جلسة برلمانية، قبل الاجتماع مع الأمين العام لجمعية الكومنولث البرلمانية، ستيفن تويغ.

وفي اليوم الأول من زيارته (11-13 يوليوز)، أجرى رئيس مجلس النواب محادثات مع أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية “APPG-Morocco” (المجموعة البرلمانية متعددة الأحزاب للصداقة مع المغرب)، ورئيستها النائبة المحافظة، هيذر ويلر.

وقامت المجموعة، المكونة من 25 برلمانيًا من مختلف الأحزاب السياسية، بزيارة عمل إلى المغرب في أبريل الماضي، تميزت بشكل خاص بمحطتها في جهة الداخلة – واد الذهب حيث تعرف أعضاؤها على ديناميات التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

(ومع 11/07/2023)