تعزيز العلاقات البرلمانية محور لقاء رئيس مجلس النواب مع نائب رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الإثنين بمقر المجلس، مباحثات مع نائب رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا، موسى أزان زونغو، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب.



وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد أزان زونغو أكد خلال هذا اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين المغرب وتنزانيا بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، مبرزا دور مجموعة الصداقة بين المؤسستين التشريعيتين في توطيد أواصر التعاون والتشاور بينهما.

كما أعرب في هذا الصدد، وفقا للبلاغ، عن الرغبة في مأسسة علاقات التعاون بين الجمعية الوطنية بجمهورية تنزانيا ومجلس النواب بالمملكة المغربية عبر التوقيع على مذكرة تفاهم بينهما.



وأشاد رئيس الجمعية الوطنية لتنزانيا بالتطور الذي يعرفه المغرب في عدة قطاعات، خاصة في المجال الفلاحي والزراعي وتدبير المياه وصناعة الأسمدة، مشيرا إلى أن "المملكة تنتج أسمدة ذات جودة عالية، وتنزانيا تتوفر على أراض شاسعة صالحة للزراعة، وهناك فرص واعدة لإرساء شراكات ناجحة بين البلدين". كما دعا إلى تطوير التبادل الاقتصادي والتجاري وتقاسم التجارب والخبرات في مجال الصحة وصناعة الأدوية وفي قطاع التعليم، مضيفا أن البلدين تجمعهما العديد من القواسم المشتركة. من جهته، ذكر السيد الطالبي العلمي بالزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتنزانيا سنة 2016، والتي تميزت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات شملت مجالات واعدة للتعاون بين البلدين. وأكد حرص المغرب على توطيد علاقاته البرلمانية مع تنزانيا، خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى تعزيز التضامن بين بلدان القارة والتنمية والسلم والاستقرار في مختلف ربوعها في ظل احترام السيادة والوحدة الترابية للدول.



وخلص البلاغ إلى أن الجانبين اتفقا على مأسسة التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، وتكثيف التشاور وتبادل الزيارات بين البرلمانيين من البلدين، وتقاسم التجارب والخبرات على الصعيد البرلماني.



ومع: 05 شتنبر 2022