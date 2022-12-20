تعزيز العلاقات البرلمانية محور لقاء رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع الوطني بالجمعية الوطنية الفرنسية

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي يوم الاثنين بمقر المجلس مباحثات مع رئيس لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية السيد توماس كاسيو الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن المباحثات بين الجانبين تركزت حول تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، فضلا عن بعض القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وسجل الجانبان بالمناسبة، الإرادة المشتركة في الدفع بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في المجال البرلماني، حيث دعا السيد رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية إلى تعزيز أدوار المنتدى البرلماني المغربي -الفرنسي الذي عقد الدورة الأخيرة سنة 2019 بباريس.

وخلال هذا اللقاء، تطرق الجانبان أيضا، إلى آخر مستجدات القضية الوطنية، ومخطط الحكم الذاتي باعتباره حلا واقعيا وذي مصداقية ويحظى بتأييد إقليمي ودولي لحل النزاع المفتعل بشأن الصحراء المغربية.

كما شكلت مباحثات رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية، فرصة لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك كالأمن والاستقرار الدوليين والهجرة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والتحول الرقمي.

(ومع 19/12/2022)