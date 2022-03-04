تعليم عال.. إحداث منصة رقمية لجرد الطالبات والطلبة العائدين من أوكرانيا ورصد تخصصاتهم

أحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، منصة رقمية للتمكن من جرد قائمة الطالبات والطلبة العائدين من أوكرانيا، ورصد تخصصاتهم ومستوياتهم الجامعية.

ودعت الوزارة الطالبات والطلبة المعنيين بالأمر، في بلاغ يوم الجمعة، إلى تسجيل بياناتهم في هذه المنصة، وذلك عبر الرابط: https://www.enssup.gov.ma/en/etudiants-ukraine.

يأتي ذلك، يضيف المصدر، تبعا للأحداث التي تشهدها دولة أوكرانيا حاليا، ومن أجل تتبع ومواكبة وضعية الطالبات والطلبة المغاربة العائدين من هذا البلد إلى أرض الوطن.

ومع 04/03/2022