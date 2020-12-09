تنصيب أعضاء لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها الثامنة عشر

أشرف، السيد عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة، يوم الأربعاء 9 دجنبر 2020 بمقر قطاع الاتصال، على تنصيب رئيس وأعضاء لجنة التحكيم برسم الدورة الثامنة عشر للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، والتي أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على إحداثها في نونبر 2002، بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، قصد تشجيع العطاءات الإعلامية الوطنية، وتكريم الكفاءات الصحفية المتميزة التي أسدت خدمات جليلة لمهنة الصحافة.

وفي كلمته بالمناسبة، أبرز السيد الوزيرالأهمية التي تكتسيها الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، كحدث إعلامي متميز يعكس المجهودات التي تقوم بها الوزارة بهدف تطوير المشهد الإعلامي الوطني والدفع به إلى مزيد من التأهيل، وكذا تعزيز المكتسبات التي تحققت في مجالي الإعلام والاتصال اعتبارا لأدوارهما الحيوية والهامة.

كما أكد، السيد الوزير في السياق ذاته، على ضرورة تطوير الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، وذلك استجابة للتحولات التي يشهدها الحقل الإعلامي، وتماشيا مع طموحات الجيل الجديد من المهنيين الذين يشتغلون وينتجون مضامين صحفية وفق أنماط تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة.

وجدير بالذكر أن لجنة التحكيم لهذه الدورة تتكون من السيدعبد الوهاب الرامي رئيسا، وكل من السيدات والسادة رباب اللب وإيمان بوهرارة ومحمد أيت لشكر وخالد مصطفاوي وعبد الكبير أخشيشن وميمون الإبراهيمي ومحتات الرقاص وكمال لحلو وهشام لكحل وسعيد كوبريت أعضاء.

كما تجدر الإشارة إلى أن الترشيحات المسجلة لهذه الدورة بلغت 112 ترشيحا، خضعت للفحص، وتم اعتماد الترشيحات التي استوفت الشروط المنصوص عليها في المرسوم المنظم للجائزة، لإحالتها على لجنة التحكيم.

01/12/2020