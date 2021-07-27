توشيح السفيرة السابقة لجمهورية الدومينيكان بالمغرب بالوسام العلوي من درجة قائد

تم توشيح السفيرة السابقة لجمهورية الدومينيكان بالمغرب السيدة غريسيا فيوردا بيتشاردو دي كامبس ، يوم الإثنين بسانت دومينغو، بالوسام العلوي من درجة قائد، أنعم به عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقد تم تسليم الوسام الملكي للسيدة بيتشاردو دي كامبس من طرف سفير المغرب في سانت دومينغو السيد زكرياء الكوميري ، خلال حفل أقيم بسفارة المملكة بهذه المدينة . ونوه السيد الكوميري ،في كلمة له بالمناسبة، بجودة العلاقات التي تجمع المغرب بجمهورية الدومينيكان ، لا سيما بفضل "الزخم والعمل الملتزم" للدبلوماسية الدومينيكية من أجل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون والصداقة بين البلدين .

كما أشاد السفير بالخصال المهنية والإنسانية للسيدة بيتشاردو دي كامبس ، وهنأها على هذا التوشيح الملكي الذي يمثل شهادة على مدى التقدير الذي تحظى به لدى جلالة الملك ، وذلك على ضوء عملها الممتاز والتزامها الراسخ من أجل استدامة الروابط بين البلدين.

من جانبها ، قالت السيدة بيتشاردو دي كامبس إنها "جد فخورة " بالحصول على هذا الوسام من جلالة الملك ، والذي يأتي تتويجا لجهودها من أجل تقارب دائم وناجح بين المغرب وجمهورية الدومينيكان.

كما أعربت الدبلوماسية الدومينيكية عن ارتياحها للقفزة الكمية والنوعية التي عرفتها العلاقات الثنائية خلال الفترة التي تولت فيها مهمتها .

من جهة أخرى ، سجلت السيدة بيتشاردو دي كامبس مدى التقدم الكبير والإنجازات التي حققتها المملكة في جميع المجالات في ظل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

(ومع 26/07/2021)