توطيد علاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين محور مباحثات مغربية - موريتانية

أجرى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، الاثنين بالرباط، مباحثات مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية محمد المصطفى محمد الأمين زيدان، تمحورت حول سبل توطيد علاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد أكد السيد المالكي، خلال هذا اللقاء، أن العلاقات الأخوية المغربية - الموريتانية ترتكز على أسس راسخة قوامها التاريخ المشترك ووحدة الدين واللغة والحضارة، موضحا أن البلدين تحذوهما رغبة صادقة في التعاون المثمر، ومذكرا بالمكالمة الهاتفية التي جمعت جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الغزواني، شهر نونبر من السنة الماضية.

وشدد رئيس مجلس النوابعلى أن المنطقة في حاجة للتنمية المستدامة، "والتي لا يمكن أن تتحقق دون ضمان الأمن والاستقرار، وعلى أساس صيانة الوحدة الترابية للدول "، مشيرا إلى أن جلالة الملك وضع استراتيجية متجددة للتعاون جنوب - جنوب وللشراكة مع بلدان القارة الإفريقية على الخصوص. وسجل أن " المنطقة المغاربية لا تزال تعاني من ضعف الاندماج الاقتصادي، ومن هدر للزمن المغاربي، حيث يضيع حوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي للدول الأعضاء بسبب غياب الاتحاد المغاربي ".

وعلى الصعيد البرلماني، اقترح رئيس مجلس النواب مأسسة العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين عبر التوقيع على مذكرة للتفاهم في أقرب وقت ممكن، معربا عن الإرادة القوية لتوثيق أواصر التقارب والتعاون مع الجمعية الوطنية لموريتانيا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

من جهته، أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية أن زيارته الحالية للمملكة، رفقة وفد برلماني موريتاني، تدخل في إطار الحرص على توطيد علاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز تبادل التجارب والخبرات بينهما، مشيدا بـ" النهضة التنموية التي تعرفها بلادنا في مختلف المجالات ".

وثمن السيد محمد المصطفى محمد الأمين، حسب البلاغ، الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية، داعيا إلى مزيد من الاستمارات المغربية بموريتانيا، وإلى تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ومبرزا أن " العلاقات وطيدة وتاريخية بين البلدين، ويجب المحافظة عليها وتطويرها أكثر ". كما أكد على أهمية الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تكوين الشباب وفي قطاع الفلاحة والصيد البحري وغيرها، مشيدا بالمناسبة بجهود المغرب في حل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء.

حضر هذا اللقاء على الخصوص السيد يوسف غربي رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، وباقي أعضاء مكتب اللجنة.

ومع 6 يوليوز 2021/ /