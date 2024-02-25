توقيع اتفاقية إطار للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة في القطاع غير المهيكل والفئات في وضعية هشة (بلاغ)

جرى أمس الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، تهدف إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة في القطاع غير المهيكل، والفئات في وضعية هشة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.



وذكر بلاغ لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن هذه الاتفاقية الموقعة بين الوزارة، والبريد بنك، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، والفضاء المغربي للمهنيين، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، التي تأخذ أيضا بعين الاعتبار التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 من أجل التمكين الاقتصادي للنساء ومحاربة الهشاشة، تروم مواكبة الفئات المستهدفة وتسهيل إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.



وأبرز المصدر ذاته أن الاتفاقية التي تأتي، أيضا، تنزيلا لاستراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ،المسماة "جسر لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام"، عبر برنامج "جسر التمكين والريادة"، تهدف، كذلك، إلى تمكين الفئات المستهدفة من إنجاز مشاريع ومبادرات في شتى المجالات التي تهمهم ومواكبتهم للولوج إلى مصادر التمويل والخدمات البنكية، وكذا إطلاق مشاريع رائدة لتمكين المرأة والنهوض بأوضاعها.



ومع: 24 فبراير 2024