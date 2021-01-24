توقيف بث الدروس المصورة يوم الاثنين 25 يناير واستئنافها في فاتح فبراير المقبل

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن توقيف بث الدروس المصورة الموجهة إلى جميع المستويات الدراسية، ابتداء من يوم الاثنين 25 يناير 2021، وذلك بمناسبة حلول عطلة منتصف السنة الدراسية، على أن يتم استئناف بث هذه الدروس في فاتح فبراير المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه سيتم توقيف بث الدروس المصورة الموجهة إلى جميع المستويات الدراسية عبر القنوات التلفزية "الثقافية" و"العيون" و"الأمازيغية"، بمناسبة حلول عطلة منتصف السنة الدراسية، والتي تمتد من يوم الأحد 24 يناير الجاري إلى يوم الأحد 31 من الشهر ذاته، وذلك من أجل تمكين التلميذات والتلاميذ من فسحة للراحة النفسية وتجديد نشاطهم الذهني والجسدي.

وجددت الوزارة، وفق المصدر ذاته، إشادتها بالمجهود الكبير الذي بذلته الأطر التربوية والإدارية والتقنية وهيأة التفتيش من أجل تمكين فئة من المتعلمات والمتعلمين من مواكبة دروسهم عن بعد، إسوة بزملائهم الذين يستفيدون من التعليم الحضوري، وكذا بالانخراط المسؤول للأسر في تأطير ومواكبة أبنائها وبناتها في هذه العملية.

كما أوصت الوزارة، يضيف البلاغ، جميع التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية بالتقيد بالتدابير التي وضعتها السلطات المختصة للوقاية من تفشي جائحة "كوفيد- 19".

(ومع 24/01/2021)