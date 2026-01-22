Logo Logo
Culture

تابع زيارتك لبوابتنا

Patrimoine

التراث المادي
Histoire

تاريخ المغرب
touristes

السياح

آخر الأخبار

image Actualité 0

ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية: آخر أجل للتصريح بالتغييرات التي عرفتها العقارات هو 31 يناير 2026
image Actualité 1

إطلاق مشروع لتحسين صحة وتغذية الأمهات والأطفال بالمناطق القروية الهشة بجهة بني ملال-خنيفرة
image Actualité 2

بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، السيد ناصر بوريطة يوقع بدافوس على الميثاق المؤسس لمجلس السلام
image Actualité 3

الحسيمة تستضيف النسخة الثانية من المؤتمر الدولي حول الطاقات المتجددة والبيئة من 28 إلى 30 أبريل
image Actualité 4

رصد ميزانية استثمارية تناهز 660 مليون درهم لسنة 2026 لتعزيز وتنمية الأنشطة اللوجيستيكية