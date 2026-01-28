Logo Logo
آخر الأخبار

مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران يفتح باب المشاركة أمام الشباب المبدعين ورواد الأعمال

البوابة الوطنية للمملكة المغربية maroc.ma تُعزّز قنوات التواصل
الفدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية (فابا): رافعة للنهوض بفضاء إعلامي إفريقي أكثر انسجاما وإشعاعا
الشاي الأخضر بالنعناع.. تجسيد للتلاقح الثقافي والإثراء المتبادل بين الصين والمغرب
عدد المستفيدين من الأنشطة الرياضية المدرسية بلغ 1,2 مليون تلميذ في سنة 2024