جدة: انطلاق الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بمشاركة المغرب

انطلق اليوم الثلاثاء بجدة الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لبحث مستجدات القضية الفلسطينية بمشاركة المغرب.



ويمثل المغرب في هذا الاجتماع ، الذي يعقد بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية الحالية، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ودعت السعودية لعقد هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في 11 نونبر الماضي. وسبق هذا الاجتماع اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين في مقر المنظمة يوم الاثنين، لبحث واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل وتدارس مشروع القرار قبل رفعه إلى مجلس وزراء الخارجية اليوم الثلاثاء.

وتعكف الأمانة العامة للمنظمة حالي ا على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق جرائم الاعتداءات الإسرائيلية جنب ا إلى جنب مع مرصد إعلامي يعمل على رصد تلك الانتهاكات وإشهارها في وسائل الإعلام المختلفة.



ومع: 05 مارس 2024

