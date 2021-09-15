الرباط Clear sky 21 °C

You are here

Home / الأنشطة الملكية
الأنشطة الملكية
الأربعاء 15 سبتمبر، 2021

جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يتفضل بتعيين الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية

جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يتفضل بتعيين الجنرال دوكور

  أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في بلاغ لها أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تفضل بتعيين الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية، خلفا للجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق.

وفي ما يلي نص البلاغ:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تفضل بتعيين الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية، خلفا للجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق.

وقد تم اختيار الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق لهذا المنصب نظرا لمؤهلاته المهنية وروح المسؤولية العالية التي تحلى بها في مختلف المهام التي أسندت إليه.

وسيستمر الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق في ممارسة مهامه كقائد للمنطقة الجنوبية”.

ومع 15/09/2021

 

 