جلالة الملك محمد السادس يجري محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي :

” أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم، محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية فخامة السيد بيدرو سانشيز.

خلال هذه المحادثات، جدد جلالة الملك التعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التي وجهها إليه، في 14 مارس، رئيس الحكومة الإسبانية.

هذه الرسالة تنسجم وروح خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في 20 غشت 2021، وتستجيب لنداء جلالته ب ” تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين “.

وهكذا، فإن الشراكة بين البلدين أضحت تندرج في إطار مرحلة جديدة، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق.

وفي هذا السياق، فإن مختلف الوزراء والمسؤولين في البلدين مدعوون إلى تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق طموحة وتغطي جميع قطاعات الشراكة ، تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وجه بهذه المناسبة دعوة لرئيس الحكومة الإسبانية فخامة السيد بيدرو سانشيز للقيام بزيارة للمغرب في الأيام القليلة القادمة “.

ومع 31/03/2022