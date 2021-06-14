جلالة الملك محمد السادس يهنىء الملكة إليزابيت الثانية بمناسبة عيد ميلادها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة، الملكة إليزابيت الثانية، عاهلة المملكة المتحدة، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

ومما جاء في هذه البرقية “يسرني أن أتقدم إليكن بأحر التهاني بمناسبة عيد ميلاد جلالتكن، مقرونة بأطيب متمنياتي لكن ولأسرتكن الملكية بموفور الصحة والسعادة والهناء".

وأضاف جلالة الملك “وهي مناسبة كذلك لأجدد لجلالتكن مدى اعتزازي بأواصر الصداقة العريقة والتقدير المتبادل التي تربط بين أسرتينا الملكيتين".

(ومع 12/06/2021)