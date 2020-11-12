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جلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء
Arabic
Mots clés: 
جلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
الأنشطة الملكية
Date de la photo: 
السبت, 7 نونبر, 2020