جلالة الملك يبعث برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة لبيعته

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لبيعته.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية “ففي غمرة الاحتفال بالذكرى السادسة لبيعتكم، يسرني أن أبعث إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، سائلا الله العلي القدير أن يديم عليكم نعمة الصحة والهناء وطول العمر، حتى تواصلوا قيادتكم الحكيمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة على درب تحقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا “ولا يفوتني كذلك أن أجدد لكم اعتزازي بأواصر الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل التي تجمعنا شخصيا، وبما يربط شعبينا الشقيقين من علاقات راسخة قائمة على التعاون البناء والتضامن الفاعل، والتي يحذونا حرص مشترك على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحتهما”.

ومع:19/11/2020