جلالة الملك يتبادل التهاني مع قادة دول وحكومات الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2021

بمناسبة حلول السنة الميلادية 2021، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بطاقات تهنئة إلى قادة دول وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، ضمنها جلالته أصدق متمنياته لهم ولأسرهم الكريمة بتمام الصحة والسعادة، معربا عن أمله بأن تكون هذه السنة مقدم خير وسلام وأمان.

وبنفس المناسبة، توصل صاحب الجلالة ببطاقات ورسائل التهاني من قادة هذه الدول وعدد من سامي الشخصيات الدولية، أعربوا فيها عن متمنياتهم لجلالته بدوام الصحة والسعادة وبمزيد من التقدم والرخاء للشعب المغربي، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، حفظه الله.

ويتعلق الأمر، إلى حدود هذا اليوم، ب :

- صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله. - صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

- فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. - فخامة السيد علي بونغو أونديمبا، رئيس جمهورية الغابون. - فخامة السيد روش مارك كابوري، رئيس جمهورية بوركينا فاسو.

- فخامة السيد بول بيا، رئيس جمهورية الكاميرون.

(ومع 31/12/2020)