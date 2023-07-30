جلالة الملك يترأس بالمضيق حفل استقبال بمناسبة عيد العرش المجيد

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بعد زوال اليوم الأحد بساحة عمالة الفنيدق-المضيق، بمدينة المضيق، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.



وفي مستهل هذا الحفل، جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة.



إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالة الملك وتهنئته بهذه المناسبة السعيدة عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية.



وهكذا، تقدم للسلام على جلالته السادة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وراشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين.



وتقدم للسلام على جلالته أيضا كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي، ورئيس المحكمة الدستورية السيد سعيد إهراي.



كما تقدم للسلام على صاحب الجلالة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات السيدة زينب العدوي، و رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد أحمد رضا الشامي، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد محمد يسف، ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي السيد الحبيب المالكي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة أمينة بوعياش.



وتقدم للسلام على جلالة الملك وسيط المملكة السيد محمد بنعليلو، ورئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري السيدة لطيفة أخرباش، ورئيس مجلس المنافسة السيد أحمد رحو، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها السيد محمد بشير الراشدي، ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية السيد خليهن ولد الرشيد، ووالي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة السيد محمد امهيدية، ورئيس مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة السيد عمر مورو..



إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالة الملك الفريق محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول محمد هرمو قائد الدرك الملكي، والفريق الجوي محمد كديح مفتش القوات الملكية الجوية، والعميد البحري محمد الطحين مفتش البحرية الملكية، والعميد عز الدين خليد رئيس المكتب الثالث، واللواء جبران خالد مفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية)، والعميد مصطفى احديود مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، والسيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، والسيد محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات.



كما تقدم للسلام على جلالته عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي سفير جمهورية الكاميرون السيد محمدو يوسيفو، وعميد السلك الدبلوماسي العربي سفير مملكة البحرين السيد خالد بن سلمان جبر المسلم، وعميد السلك الدبلوماسي الأوروبي سفير مملكة اسبانيا السيد ريكاردو دييز هوشلايتنر رودريغيز، وعميد السلك الدبلوماسي الأمريكي سفير جمهورية البيرو السيد فيليكس أرتورو شيبوكو كاسيدا، وعميدة السلك الدبلوماسي الآسيوي سفيرة دولة ماليزيا السيدة أسطاناه بانو بينتي اشري.



وتقدم للسلام على جلالة الملك أيضا، رؤساء الكنائس والبيع، ويتعلق الأمر بالمونسينيور اميليو روشا كراندي أسقف طنجة، والقس كارين توماس سميث رئيسة الكنيسة الأنغليكانية بالمغرب، والسيد يوسف اسرائيل الحاخام الأكبر للدار البيضاء.



ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم، للذكرى الرابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، مناسبة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائهم وإخلاصهم، وتشبثهم المتين بأهداب العرش العلوي المجيد.

ومع 30 يوليوز 2023