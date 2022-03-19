جلالة الملك يتفضل بتعيين تسعة وأربعين ملحقا قضائيا كقضاة بالمجالس الجهوية للحسابات

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتعيين تسعة وأربعين (49) ملحقا قضائيا كقضاة بالمجالس الجهوية للحسابات. وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، يوم السبت، أن القضاة الجدد المعينين يتوزعون حسب المجالس الجهوية للحسابات كالآتي:

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة : ثلاثة (3) قضاة ؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق : خمسة (5) قضاة ؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس- مكناس : خمسة (5) قضاة ؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال- خنيفرة : ستة (6) قضاة ؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات : خمسة (5) قضاة ؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش- آسفي : خمسة (5) قضاة ؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة- تافيلالت : ستة (6) قضاة؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس- ماسة : أربعة (4) قضاة ؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم- واد نون : خمسة (5) قضاة ؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون- الساقية الحمراء : ثلاثة (3) قضاة ؛

– المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة- وادي الذهب : قاضيان (2) .

ومع 19/03/2022