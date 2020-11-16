جلالة الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي..

“تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

خلال هذا الاتصال، ثمن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القرارات التي أمر بها جلالة الملك لإعادة الوضع إلى طبيعته بمنطقة الكركارات بالصحراء المغربية، وهنأ جلالته على ما أسفرت عنه من نتائج إيجابية بإعادة فتح المعبر أمام المرور الآمن للأشخاص والبضائع، كما عبر سموه عن مساندته للمملكة المغربية فيما ترتئيه من إجراءات للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها.

ومن جهته، نوه جلالة الملك، حفظه الله، بقرار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتنظيم انتخابات مباشرة لأعضاء مجلس الشورى، خلال السنة القادمة، معتبرا أن هذه الخطوة الهامة تنسجم مع الاختيارات الدستورية لدولة قطر الشقيقة، وتشكل لبنة جديدة في مسلسل التطور والتحديث الذي يقوده سموه بكل رزانة وحكمة”.

ومع:16/11/2020