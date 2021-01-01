جلالة الملك يتوصل بالمزيد من بطاقات ورسائل التهنئة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2021

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بالمزيد من بطاقات ورسائل التهنئة بمناسبة السنة الميلادية 2021، من طرف قادة دول شقيقة وصديقة، وعدد من سامي الشخصيات الدولية، أعربوا فيها عن متمنياتهم لجلالته بدوام الصحة والسعادة، وبمزيد من التقدم والرخاء للشعب المغربي، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، حفظه الله.

ويتعلق الأمر ب :

– فخامة السيد بول كاكامي، رئيس جمهورية رواندا.

– فخامة السيد فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية.

– معالي السيدة أنجيلا ميركل، مستشارة جمهورية ألمانية الاتحادية.

– فخامة السيد سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية.

– فخامة السيد أندرزيج دودا، رئيس جمهورية بولونيا.

– قخامة السيدة كيرستي كاليولايد، رئيسة جمهورية إستونيا.

– فخامة السيد مون جاي-إن، رئيس جمهورية كوريا.

– فخامة السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أدربيجان.

– فخامة السيد يانوس أدير، رئيس جمهورية هنغاريا.

– فخامة السيد نغوين فو ترونغ، رئيس جمهورية الفيتنام الاشتراكية.

– فخامة السيد فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.

– قخامة السيد شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان.

– فخامة السيد بوروت باهور، رئيس جمهورية سلوفينيا.

– فخامة السيد قربانجولي بيردي محمدوف، رئيس تركمنستان.

– فخامة السيد زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا.

– فخامة السيد شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

– فخامة السيد باتريس تالون، رئيس جمهورية البنين.

– فخامة السيد محمدو بوهاري، رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية.

– فخامة السيد فلاديمير بوتين، رئيس فيدرالية روسيا.

– فخامة السيد رام نات كوفيند، رئيس جمهورية الهند.

– معالي السيد إيمانويل نيفيل سيناك، الحاكم العام لسانت لوسيا.

– معالي السيد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي.

– معالي السيد الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.

(ومع 01/01/2021)