جلالة الملك يدعو بالشفاء العاجل للرئيس الجزائري

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد المجيد تبون، دعا له فيها جلالته الله العلي القدير بالشفاء العاجل.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “فقد أبانت، بحمد الله وشكره، مخاطبتكم للشعب الجزائري الشقيق يوم الأحد عن تماثلكم للشفاء”.

وأضاف جلالة الملك “وإنني إذ أعرب لكم عن عميق ارتياحي لتحسن صحتكم، لأدعو الله العلي القدير أن يعجل بشفائكم، وباستعادتكم لكامل عافيتكم، وبأن يرزقكم موفور الصحة ويمتعكم بطول العمر”.

ومع:14/12/2020