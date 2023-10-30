جلالة الملك يستقبل الولاة والعمال الجدد بالإدارة الترابية

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد بالإدارة الترابية.

ويتعلق الأمر بـ :

– السيد السعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان،

– السيد محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة الدار البيضاء،

– السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش،

– السيد يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة،

– السيد علي خليل، والي جهة الداخلة وادي الذهب وعامل إقليم وادي الذهب،

– السيد عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم تطوان،

– السيد حسن زيتوني، عامل إقليم الحسيمة،

– السيد جمال الشعراني، عامل إقليم الناظور،

– السيد عبد الله جهيد، عامل إقليم ورزازات،

– السيد إسماعيل هيكل، عامل إقليم تنغير.

وخلال هذا الاستقبال أدى العاملان الجديدان السيدان عبد الله جهيد وإسماعيل هيكل، القسم بين يدي جلالة الملك.

حضر هذا الاستقبال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

(ومع 28/10/2023)