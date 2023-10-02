جلالة الملك يستقبل عددا من السفراء الأجانب

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.



ويتعلق الأمر بكل من :



السيد ياسبير كاميرسغراد سفير مملكة الدانمارك،



السيد عبد الله بن ثامر محمد ثاني آل ثاني سفير دولة قطر،



السيد محمد إلياسة يحايا سفير جمهورية القمر المتحدة،



السيد خوسي ريناتو سالازار أكوسطا سفير جمهورية كولومبيا،



السيد محمد دوهور هيرسي سفير جمهورية جيبوتي،



السيد هيدياكي كوراميتسو سفير امبراطورية اليابان،



السيد إساياس غوتا سيفو سفير جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية،



السيد روبيرت دولغر سفير جمهورية ألمانيا الفدرالية،



السيد فيكتور هيغو رامون بانياغوا فريتيس سفير جمهورية البارغواي،



السيد سالاد علي ابراهيم سفير جمهورية الصومال الفدرالية،



السيدة مودة عمر حاج التوم البدوي سفيرة جمهورية السودان،



السيد فلاديمير بايباكوف سفير روسيا الاتحادية،



السيد توماس أنطونيو غوارديا ويليامسون سفير جمهورية بنما،



السيد ناموري تراوري سفير جمهورية غينيا.



حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

ومع 02 أكتوبر 2023