جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 510 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 510 شخصا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص :

“بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1443 هجرية 2021 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعدهم 510 شخصا وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 345 سجينا وذلك على النحو التالي :

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 07 نزلاء

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 336 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 02 نزيلين اثنين

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 165 شخصا موزعين كالتالي :

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 53 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 12 شخصا

– العفو من الغرامة لفائدة : 93 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 07 أشخاص

المجموع العام : 510

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

ومع 18/10/2021