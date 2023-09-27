جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 742 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 742 شخصا. وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:



"بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1445 هجرية 2023 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 742 شخصا وهم كالآتي:



المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 528 نزيلا وذلك على النحو التالي:



- العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 22 نزيلا



- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 503 نزلاء



- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 03 نزلاء



المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 214 شخصا موزعين كالتالي:



- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 50 شخصا



- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 08 أشخاص



- العفو من الغرامة لفائدة: 146 شخصا



- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 09 أشخاص



- العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 01 شخص واحد المجموع العام: 742



أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام".

ومع 27 شتنبر 2023