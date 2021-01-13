جلالة الملك يعرب عن متمنياته بالشفاء العاجل للرئيس البرتغالي إثر إصابته بعدوى كوفيد-19

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية إلى رئيس الجمهورية البرتغالية، فخامة السيد مارسيلو ريبيلو دي سوزا، أعرب فيها جلالته عن متمنياته بالشفاء العاجل له على إثر إصابته بعدوى كوفيد-19.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “بلغني أنكم أصبتم بعدوى فيروس كوفيد-19. أعبر لكم عن متمنياتي الخالصة بالشفاء العاجل وأن تستعيدوا كامل العافية في أسرع وقت”.

كما أعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن كامل دعمه للرئيس البرتغالي.

ومع:13/01/2021