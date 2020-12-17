الخميس 17 دجنبر، 2020
جلالة الملك يعرب عن متمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الفرنسي
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، فخامة السيد إيمانويل ماكرون، أعرب فيها جلالته عن متمنياته له بالشفاء العاجل على إثر تأكد إصابته بعدوى كوفيد-19.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “بلغني أن نتيجة اختبار كوفيد-19 لكم كانت إيجابية. أتمنى أن تستعيدوا سريعا كامل عافيتكم، وأعرب لكم عن متمنياتي بالشفاء العاجل”.
كما أعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن كامل دعمه للرئيس الفرنسي.
(ومع 17/12/2020)