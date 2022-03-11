جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف الوزير الأول الموريتاني والوفد المرافق له

أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة بالرباط، مأدبة غداء على شرف الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد بلال مسعود، والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.

حضر هذه المأدبة، على الخصوص، مستشارا جلالة الملك السيدان فؤاد عالي الهمة وعمر عزيمان، ورئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة وعدد من أعضاء الحكومة وشخصيات سامية.

وكان السيدان عزيز أخنوش، ومحمد ولد بلال مسعود، قد ترأسا اليوم أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية التي شكلت فرصة لبحث آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع توجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

كما تُوجت أشغال هذه الدورة بالتوقيع على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم.

ومع 11/03/2022