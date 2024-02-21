جلالة الملك يقيم مأدبة غداء على شرف رئيس الحكومة الإسبانية

أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالرباط، مأدبة غداء على شرف رئيس الحكومة الإسبانية، السيد بيدرو سانشيز والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.



حضر هذه المأدبة، على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، وباقي أعضاء الوفد المرافق للسيد بيدرو سانشيز، ورئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، وسفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش.



وكان رئيس الحكومة الإسبانية، قد حل اليوم بالمغرب في إطار زيارة عمل للمملكة.



ومع: 21 فبراير 2024