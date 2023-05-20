جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني على إنجازهم المتميز خلال كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة وتأهلهم لكأس العالم 2023

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، برقية تهنئة لأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة إنجازهم المتميز خلال كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة وتأهلهم لكأس العالم 2023.





ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرنا أن نتوجه إليكم بأحر تهانئنا على الإنجاز المتميز الذي حققتموه ببلوغكم المباراة النهائية لبطولة كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة في نسختها الرابعة عشر التي احتضنتها الجزائر الشقيقة، وتأهلكم عن جدارة واستحقاق إلى نهائيات كأس العالم 2023".





وأثنى صاحب الجلالة بهذه المناسبة السعيدة على الجهود التي بذلتها كافة مكونات هذا المنتخب الواعد من لاعبين ومدربين وتقنيين، وكذا أطر ومسيري الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتحقيق هذا التألق الإفريقي المشرف لكرة القدم الوطنية بكل فئاتها وأصنافها، مشيدا جلالته، بما أبان عنه أشبال المغرب ، طيلة أطوار هذه البطولة، من نضج كبير وانضباط لافت، ومن أداء رفيع، وبما أظهروه من روح تنافسية عالية، وأخلاق سامية متأصلة، وعزيمة قوية لمواصلة حمل مشعل كرة القدم المغربية وتأكيد إشعاعها وحضورها المتميز في مختلف المحافل القارية والعالمية.





كما دعا جلالة الملك، في هذه البرقية، أعضاء المنتخب الوطني إلى الاستمرار بنفس روح المثابرة والعمل الجاد في الملتقيات المقبلة، معربا لهم عن متمنيات جلالته "بمزيد من التألق والتوفيق، مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا".

ومع 20 ماي 2023