جلالة الملك يهنئ أمير دولة قطر بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه وباسم الشعب المغربي، عن أطيب التهاني وأصدق المتمنيات للشعب القطري بموصول التقدم والرفاه في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد، مشفوعة بدعوات جلالته لسمو الأمير بموفور الصحة وسابغ السعادة والهناء.

ومما جاء برقية جلالة الملك”وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن تقديري لما يربط بين شعبينا من وشائج الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع سموكم من أجل تعزيز علاقات التعاون المثمر القائمة بين بلدينا بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين”.

(ومع 18/12/2020)