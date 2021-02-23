جلالة الملك يهنئ إمبراطور اليابان بعيد ميلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة الى صاحب الجلالة الامبراطورية ناروهيتو إمبراطور اليابان، بمناسبة احتفال بلاده بعيد ميلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، “يسرني بمناسبة احتفال اليابان بعيد ميلادكم أن أبعث إليكم، بأحر التهاني وأطيب المتمنيات لكم ولسائر أفراد أسرتكم الإمبراطورية الجليلة بموفور الصحة والسعادة، ولشعبكم الصديق بمزيد الرخاء والإزدهار”.

وأضاف جلالة الملك ” وهي مناسبة سعيدة لأجدد لكم عبارات اعتزازي بما يربط أسرتينا من وشائج الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، وبما يجمع شعبينا من علاقات وطيدة تطبعها الصداقة المتينة والتعاون البناء”.

(ومع 23/02/2021)