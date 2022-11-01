جلالة الملك يهنئ الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد رودني ويليامز، الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للسيد رودني ويليامز عن أحر التهاني، وأصدق المتمنيات لشعب أنتيغوا وباربودا بالمزيد من التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: "وأغتنم هذه الفرصة، لأعرب لكم عن ارتياحي لمستوى علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بلدينا والتي يحذونا حرص مشترك على المضي قدما في تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الصديقين".



ومع: 01 نونبر 2022