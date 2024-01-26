جلالة الملك يهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الحاكم العام لكومنولث أستراليا، السيد ديفيد هيرلي، بمناسبة تخليد بلاده لعيدها الوطني.



وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لفخامة السيد ديفيد هيرلي مقرونة بمتمنيات جلالته الخالصة للشعب الأسترالي بمزيد التقدم والرخاء.



ومما جاء في البرقية "وهي مناسبة لأعرب لفخامتكم عن ارتياحي لمستوى علاقات الصداقة المتينة بين بلدينا والقائمة على التعاون المثمر والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل الدفع قدما بهذه العلاقات لتشمل مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين".



ومع: 26 يناير 2024