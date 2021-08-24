جلالة الملك يهنئ الرئيس الأوكراني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس أوكرانيا، السيد فولوديمير زيلينسكي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للرئيس زيلينسكي عن أحر التهاني وأخلص المتمنيات، وللشعب الأوكراني الصديق باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "كما أعرب لكم عن تثميني لما يجمع بلدينا من علاقات متميزة قوامها الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية على توطيد هذه العلاقات، والارتقاء بتعاوننا الثنائي بما يستجيب وتطلعات شعبينا الصديقين".

(ومع-24/08/2021)