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الأنشطة الملكية
الخميس 24 غشت، 2023

جلالة الملك يهنئ الرئيس الأوكراني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

جلالة الملك يهنئ الرئيس الأوكراني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

 بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد فولوديمير زيلينسكي ، رئيس أوكرانيا ، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك " يطيب لي بمناسبة العيد الوطني لأوكرانيا أن أبعث الى فخامتكم ، بأطيب التهاني ، وأصدق المتمنيات للشعب الأوكراني بالأمن و السلم و الرخاء، في ظل الوحدة و الاستقرار".

وأضاف جلالة الملك " وهي مناسبة كذلك للتأكيد على حرص بلدينا الراسخ على مواصلة الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي و تعزيزها في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين".

ومع: 24  غشت 2023