جلالة الملك يهنئ الرئيس الإندونيسي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس جوكو ويدودو، وأصدق المتمنيات للشعب الإندونيسي باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أشيد بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بلدينا، والتي عرفت زخما واعدا في السنوات الأخيرة، فإني أؤكد لفخامتكم مدى حرصي على مواصلة العمل معكم من أجل السير قدما في تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها في كافة المجالات إلى المستوى الأمثل الذي نتوخاه”.

ومع:17/08/2021