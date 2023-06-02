جلالة الملك يهنئ الرئيس الإيطالي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي عن أحر التهاني، مقرونة بأطيب المتمنيات للرئيس سيرجيو ماتاريلا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الإيطالي بموصول الازدهار والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك " كما يطيب لي بهذه المناسبة السانحة أن أجدد تقديري لعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، مؤكدا لفخامتكم حرصي الدائم على مواصلة العمل معكم من أجل تعزيزها في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين".

(ومع 02/06/2023