جلالة الملك يهنئ الرئيس الباكستاني بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد عارف علوي، رئيس الجمهورية الإسلامية الباكستانية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني للرئيس عارف علوي، وأصدق المتمنيات للشعب الباكستاني بموصول التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لفخامتكم مدى تقديري لروابط الأخوة المتينة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الباكستانية، منوها بتعاوننا المثمر والبناء في مختلف المحافل الدولية، وبما يحذونا شخصيا وحكومتي بلدينا من حرص دائم ومشترك على مواصلة تطوير علاقاتنا الثنائية وإثرائها في كافة المجالات".

ومع:23/03/2021